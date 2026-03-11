La Guardia di Finanza di Catania ha sequestrato circa 11 milioni di euro appartenenti al clan Santapaola-Ercolano, coinvolgendo le province di Catania e Arezzo. L’operazione ha portato al sequestro di risorse finanziarie ritenute illecite, colpendo direttamente gli interessi economici del gruppo criminale. L’intervento si inserisce in una serie di azioni volte a contrastare attività illegali legate alla criminalità organizzata.

CATANIA – La Guardia di Finanza di Catania ha sferrato un colpo durissimo agli interessi economici del clan Santapaola-Ercolano, eseguendo un sequestro antimafia da quasi 11 milioni di euro tra le province di Catania e Arezzo. Il provvedimento, emesso dal tribunale etneo su richiesta della procura distrettuale, colpisce il patrimonio riconducibile a Carmelo Salemi, 57 anni, ritenuto un elemento di vertice del gruppo di Picanello, e all’imprenditore edile Giovanni Fabrizio Papa, considerato dagli inquirenti organicamente asservito agli interessi della cosca. L’operazione odierna rappresenta lo sviluppo patrimoniale dell’inchiesta Oleandro del 2024, che aveva già portato all’arresto di 16 persone per reati che spaziano dall’associazione mafiosa all’estorsione, fino al traffico di stupefacenti. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Colpo al clan Santapaola-Ercolano: sequestri da 11 milioni di euro anche ad Arezzo

