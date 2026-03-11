Colite ulcerosa io esco – Una storia di passi avanti | convegno alla Camera dei Deputati

Giovedì 12 marzo, alle 10, si terrà presso l’Aula dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati il convegno intitolato “Colite ulcerosa, io esco – Una storia di passi avanti”. L’evento coinvolge relatori e professionisti che discuteranno di questa condizione cronica, con un focus sulle novità e sui progressi raggiunti nel trattamento e nella gestione della malattia.

Giorgio Mulè ROMA - Giovedì 12 marzo, a partire dalle ore 10, presso l'Aula dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati si svolgerà il convegno "Colite ulcerosa, io esco - Una storia di passi avanti". Si prevede nell'occasione il saluto del vice presidente della Camera, Giorgio Mulè. L'appuntamento, come informa una breve nota dell'ufficio stampa di Montecitorio, viene trasmesso in diretta webtv. La colite ulcerosa (o rettocolite ulcerosa) è una malattia infiammatoria cronica intestinale. I sintomi includono diarrea con sangue, dolore addominale e urgenza evacuativa.