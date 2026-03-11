Il cantante italiano Riccardo Cocciante annuncia il suo ritorno discografico con l’uscita dell’album “Ho vent’anni con te” prevista per l’11 marzo 2026. L’album conterrà dodici brani e sarà accompagnato da un tour estivo nel 2026. La presentazione ufficiale dell’album si è svolta nei locali della Sony a Milano.

Il 11 marzo 2026 segna il ritorno discografico di Riccardo Cocciante con l’album Ho vent’anni con te, annunciato ufficialmente nei locali della Sony a Milano. Il progetto, in uscita questo venerdì, si presenta come un lavoro registrato in presa diretta che riassume anni di composizione e promette un tour estivo intitolato ‘Io. Riccardo Cocciante nel 2026’. La pubblicazione coincide anche con la trasmissione su RaiPlay del documentario sulla sua vita, diretto da Stefano Salvati, e segue il successo del musical ‘Notre Dame de Paris’ nei teatri italiani. La scelta artistica dell’ottantenne musicista, nato a Saigon, punta sull’autenticità e sul rifiuto delle tecniche di produzione moderne frammentate. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cocciante torna: 12 brani diretti e tour estivo nel 2026

Riccardo Cocciante a Sferisterio Live 2026

