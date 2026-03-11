Cocciante | Non vado in gara a Sanremo figurarsi a Canzonissima!

Riccardo Cocciante ha annunciato che non parteciperà a Sanremo e ha commentato scherzosamente di non essere interessato nemmeno a Canzonissima. Tuttavia, nel 2026 sarà presente nel revival di Canzonissima, il programma musicale trasmesso su Rai1, che andrà in onda dal 21 marzo. La sua presenza nel nuovo progetto è confermata per l’anno prossimo.

Tra i vari impegni che lo vedranno protagonista nel 2026, Riccardo Cocciante sarà presente a Canzonissima, il revival del celebre show musicale in onda su Rai1 a partire dal 21 marzo. Tuttavia, a sorpresa, il grande cantante ha chiarito il proprio ruolo, facendo subito chiarezza sulle indiscrezioni che lo vedevano tra i partecipanti in gara. Il chiarimento di Cocciante: niente concorso. Intervistato dall’ Ansa, Cocciante ha spiegato con decisione: «Non sarò concorrente, sarò un ospite speciale, che è molto diverso. A quest’età non mi sembra il caso di mettermi in concorso. Non l’ho fatto nemmeno per Sanremo, dove sono andato come ospite, e non vedo perché dovrei farlo per Canzonissima». 🔗 Leggi su Tivvusia.com

