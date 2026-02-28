riccardo cocciante nel cast di canzonissima

Riccardo Cocciante partecipa alla tredicesima edizione di Canzonissima, il popolare varietà condotto da Milly Carlucci su Rai 1. L’artista torna nello spettacolo dopo 51 anni dall’ultima apparizione in questa trasmissione, che è stata trasmessa per la prima volta molti decenni fa. La sua presenza è tra i principali eventi di questa nuova edizione dello show.

Il cantante è il primo nome del cast formato da Milly Carlucci. L'annuncio di Carlo Conti al Festival di Sanremo Canzonissima di Milly Carlucci parte da Riccardo Cocciante. L'artista è tra i partecipanti della tredicesima edizione dello storico varietà, di ritorno su Rai 1 a 51 anni di distanza dall'ultima volta.

