CHOC! COCCIANTE | NON VADO IN GARA A SANREMO FIGURARSI A CANZONISSIMA

Riccardo Cocciante ha annunciato che non parteciperà a Sanremo e nemmeno a Canzonissima. Tra i suoi impegni, il cantante sarà presente nella trasmissione Canzonissima, che andrà in onda dal 21 marzo su Rai1. La sua scelta riguarda specifici appuntamenti televisivi, escludendo alcune delle principali manifestazioni musicali italiane.

Tra i vari impegni di Riccardo Cocciante ci sarà quello di Canzonissima, al via dal 21 marzo su Rai1. Ma c'è un colpo di scena dopo le dichiarazioni del grande cantante. "Non sarò concorrente, sono ospite speciale, che è molto diverso. A quest'età non mi sembra il caso di mettermi in concorso, non l'ho fatto per Sanremo – dove andrei come ospite -, non vedo perché dovrei farlo per Canzonissima". Così Cocciante raggiunto dall'Ansa. Dunque il cast di Canzonissima, il revival dello show condotto da Milly Carlucci, avrà alcuni big in gara e altri come ospiti speciali.

