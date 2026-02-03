Carini snodo strategico per il traffico dati tra Europa Africa e Asia | Open Hub entra nella rete Mediterra

Carini diventa un punto chiave per il traffico digitale tra tre continenti. Mediterra DataCenters acquista Open Hub Med, il primo centro dati indipendente in Sicilia, situato proprio nel cuore di Carini. L’obiettivo è rafforzare la connessione tra Europa, Africa e Asia, puntando su un’infrastruttura moderna e aperta a tutti i provider. La notizia segna un passo importante per il settore dei data center nel Sud Italia.

Svolta per il polo tecnologico. L'operazione darà vita a un importante indotto sul territorio. "Si tratta di una pietra miliare nella nostra strategia di sviluppo in Italia e nel Sud Europa", commenta Emmanuel Becker, ceo della piattaforma Mediterra DataCenters, la piattaforma di Data Center Premium regionali per il Sud Europa, prosegue la sua espansione nel bacino mediterraneo annunciando la prossima acquisizione di Open Hub Med a Carini – il primo "carrier neutral" per la gestione dei dati in Sicilia – da un consorzio di operatori e partner tecnologici leader del mercato IT e delle telecomunicazioni italiano ed internazionale.

