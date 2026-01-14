Hashish e cocaina | in manette spacciatore di paese beccato con 3.000 euro di droga

Da bresciatoday.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un normale controllo a Breno, i carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno individuato uno spacciatore locale trovato in possesso di circa 3.000 euro di droga, tra hashish e cocaina. L’intervento ha portato all’arresto dell’uomo, evidenziando come anche in paesi tranquilli possano verificarsi episodi di attività illecite legate al traffico di sostanze stupefacenti.

La scena è quella di sempre: una pattuglia, un’auto fermata, qualche domanda di routine. È così che, nel pomeriggio di lunedì, nel centro abitato di Breno, i carabinieri del Nucleo Radiomobile si sono imbattuti in una situazione che, col passare dei minuti, ha preso una piega inaspettata.Durante. 🔗 Leggi su Bresciatoday.itImmagine generica

