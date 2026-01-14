Hashish e cocaina | in manette spacciatore di paese beccato con 3.000 euro di droga

Durante un normale controllo a Breno, i carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno individuato uno spacciatore locale trovato in possesso di circa 3.000 euro di droga, tra hashish e cocaina. L’intervento ha portato all’arresto dell’uomo, evidenziando come anche in paesi tranquilli possano verificarsi episodi di attività illecite legate al traffico di sostanze stupefacenti.

La scena è quella di sempre: una pattuglia, un’auto fermata, qualche domanda di routine. È così che, nel pomeriggio di lunedì, nel centro abitato di Breno, i carabinieri del Nucleo Radiomobile si sono imbattuti in una situazione che, col passare dei minuti, ha preso una piega inaspettata.Durante. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it Leggi anche: Santa Marinella, beccato con hashish e cocaina in casa: pusher in manette Leggi anche: Cocaina, hashish e anfetamina, spacciatore in manette nel parcheggio di un centro commerciale a Terni Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Spaccio, tre pusher in manette: sequestrati 180 grammi di hashish e 27 di coca; Spaccio, 45enne siracusano in manette VIDEO; Spaccio, una 47enne in manette a Costa Volpino e un 35enne denunciato a Cene; La grossista trovata con nove chili di marijuana. La droga nascosta in un fosso. Hashish e cocaina: in manette spacciatore di paese beccato con 3.000 euro di droga - Un controllo apparentemente ordinario nel centro del paese ha portato alla scoperta di hashish e cocaina già pronte per la vendita ... bresciatoday.it

Nascondono in casa hashish, cocaina e metanfetamina: spacciatori in manette - Due uomini di 27 e 28 anni sono stati arrestati dai carabinieri della stazione Bologna con l'accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio. ilrestodelcarlino.it

Cocaina e hashish in auto: spacciatore arrestato. Sequestrati 170mila euro - Nei giorni scorsi la Polizia di Stato ha arrestato un sessantenne residente a Contigliano per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. ilmessaggero.it

Nella sua abitazione sono stati rinvenuti 48 grammi di cocaina, un panetto di hashish del peso di 100 grammi e 30 grammi di marijuana. #TG33AltoAdige --- TV33 | La tua TV in Trentino-Alto Adige Canale 19 del digitale terrestre Live e on demand sul facebook

Droga con i loghi delle serie tv: sequestrati 57 chili tra hashish e cocaina ift.tt/fnOxYpZ x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.