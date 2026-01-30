Eroina in cocaina in viale Crispi spacciatore 27enne in manette

La polizia ha arrestato un uomo di 27 anni, nigeriano, sorpreso mentre vendeva droga in pieno giorno a Viale Crispi. È un noto spacciatore, già monitorato dalle forze dell’ordine. L’operazione è avvenuta nella zona della stazione ferroviaria, dove gli agenti hanno colto il sospetto e l’hanno bloccato con della cocaina in mano. Ora si trova in cella in attesa di processo.

Gli agenti della Volante lo hanno sorpreso mentre vendeva dosi tra i portici del viale Ha tentato di gettare la droga in un'aiuola Ancora un'operazione antidroga nella zona della stazione ferroviaria. La Polizia di Stato ha arrestato un cittadino nigeriano di 27 anni, volto già noto alle forze dell'ordine, sorpreso mentre cedeva sostanze stupefacenti in pieno pomeriggio. I fatti risalgono allo scorso 25 gennaio. Gli agenti della Squadra Volante, impegnati nel consueto controllo del territorio in un'area sensibile come quella del Tempio, hanno notato il giovane aggirarsi con fare sospetto tra via Nicolò dell'Abate, viale Guido Mazzoni e i portici di via Francesco Crispi.🔗 Leggi su Modenatoday.it Approfondimenti su Viale Crispi Vende eroina sotto gli occhi degli agenti: 27enne finisce in manette Un uomo di 27 anni, di origini nigeriane e con precedenti penali relativi a reati di droga, è stato fermato e arrestato dalla polizia di Verona. Sorpreso con cocaina ed eroina: arrestato uno spacciatore di 22 anni a Salerno Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Viale Crispi Argomenti discussi: Europol: come la cocaina entra oggi in Europa; Eroina in cocaina in viale Crispi, spacciatore 27enne in manette; Sul tir con un carico di 111 chili di cocaina, il navigatore aveva destinazione Roma; Sequestrate siringhe con un pericoloso mix di eroina e cocaina a una paziente ricoverata all'ospedale di Varese. Ingoia 121 ovuli di eroina e cocaina poi prende un volo Ryanair da Bruxelles a Treviso, 28enne fermata perché agitata: arrestataTREVISO - Ingoia 120 ovuli di sostanza stupefacente, poi prende un volo Ryanair da Bruxelles a Treviso ma una volta atterrata viene fermata dai militari per un controllo a causa del suo ... ilmattino.it Corriere viaggiava con in pancia 1,2 chili di ovuli di cocaina ed eroina, arrestataSi tratta di una 28enne nigeriana, residente nel Nord Italia, incensurata, che è stata fermata il 28 gennaio lungo via Noalese, nei pressi dell’aeroporto Canova di Treviso. Era scesa poco prima da un ... trevisotoday.it Fiumi di cocaina, eroina e hashish da Gioia del Colle fino a Foggia: condannati e arrestati giostrai x.com Nel corso delle operazioni sono state sequestrate oltre 50 dosi di droga, tra hashish, cocaina ed eroina - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.