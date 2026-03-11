Durante un’operazione di polizia in abiti civili, è stato arrestato un uomo che vendeva cocaina nel quartiere del Velodromo a Ferrara. Nel corso dell’intervento sono stati anche segnalati un acquirente e sequestrati 100 euro in contanti. L’attività si è svolta senza incidenti e ha portato alla cattura del sospettato e alla segnalazione dell’acquirente.

Un'operazione di polizia in abiti civili ha portato all'arresto di un venditore di stupefacenti e alla segnalazione di un acquirente nella zona del Velodromo a Ferrara. L'intervento, scaturito da precise segnalazioni dei cittadini, si è svolto venerdì mattina con il sequestro di cocaina e denaro contante. La denuncia formale è stata presentata contro il 41enne nigeriano responsabile dello spaccio, mentre l'utilizzatore, un residente locale di cinquanta anni, ha subito le conseguenze legali per il possesso e l'uso. La scena si è consumata sotto gli occhi vigili degli operatori della polizia locale, appostati su un'auto civetta nelle immediate vicinanze di via Porta Catena.

© Ameve.eu - Cocaina e 100 euro: arresto nello spaccio al Velodromo

