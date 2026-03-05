Iran Vannacci | È una guerra a tutti gli effetti se richiamassero i riservisti obbedisco

Un ufficiale italiano ha dichiarato che, in caso di coinvolgimento dell’Italia in una guerra nel Medio Oriente, sarebbe disposto a tornare a servire nell’esercito. La sua affermazione arriva in un contesto di tensioni tra gli Stati Uniti, Israele e l’Iran, con attacchi recenti che hanno alimentato le dinamiche di conflitto nella regione. La dichiarazione è stata rilasciata durante un’intervista alla stampa estera.

(Adnkronos) – “Se l’Italia entrasse in guerra, tornerei a servire l’esercito”. Così Roberto Vannacci alla Stampa Estera parlando della situazione in Medlio oriente dopo gli attacchi di Usa e Israele all'Iran. "Sono in tanti che non chiamano la guerra con il suo nome. Io invece sarei per chiamare i fenomeni con il loro nome. Questa è una guerra a tutti gli effetti", afferma l’europarlamentare e leader di Futuro Nazionale spiegando che, se venissero richiamati i riservisti, sarebbe pronto a rientrare, pur augurandosi che ciò non accada. "Se ci fosse una guerra aperta in cui richiamano i riservisti sarebbe possibile. Ma mi auguro che non avvenga. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Gli effetti della guerra in Iran sul Mondiale 2026

Iran, Vannacci: Senza un intervento di terra il cambio di regime è impossibile

