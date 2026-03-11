Cmb Valbisenzio ok Battuto Calenzano

Domenica dolce e amara, quella scorsa, per le due squadre pratesi impegnate nel girone B di Divisione Regionale 1. Dolce per il Centro Minibasket Valbisenzio, che in occasione della 24° giornata torna al successo battendo fra le mura amiche la Pallacanestro Calenzano. Amara per Montemurlo, che incappa nel terzo stop consecutivo, cedendo il passo di fronte al fanalino di coda Legnaia. Partiamo dalla formazione allenata da Lorenzo Mannucci, che al PalaNenni si impone per 73-70 al termine di una partita dai più volti. I padroni di casa partono meglio e al 5' il tabellone luminoso recita 13-5. Da quel momento però, ecco un parziale di 9-2 in favore degli ospiti, che si riavvicinano a -2.