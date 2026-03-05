Lions e Cmb Valbisenzio Doppia battuta d’arresto

Lo scorso fine settimana le squadre pratesi del girone B di Divisione Regionale 1, Lions e Cmb Valbisenzio, hanno subito due sconfitte consecutive. La formazione di Montemurlo e il Centro Minibasket Valbisenzio sono state sconfitte nelle rispettive partite, segnando un momento difficile per entrambe le società. Nessuna delle due ha centrato la vittoria in queste sfide.

Fine settimana amaro, quello scorso, per le pratesi impegnate nel girone B di Divisione Regionale 1. Sia Montemurlo che il Centro Minibasket Valbisenzio finiscono al tappeto. Partiamo dai Lions, sconfitti sul parquet amico dal Montespertoli Montesport, che si aggiudica il match per 73-86. I biancorossi reggono il confronto con la seconda forza della classifica, volando anche a +10 in avvio di partita e chiudendo avanti il primo tempo per 43-37. Al rientro dagli spogliatoi, gli ospiti si scuotono e con un incontenibile Martini piazzano il sorpasso, arrivando al 30’ in vantaggio sul 57-64. La compagine guidata da coach Matteo Piperno però non molla e prova a rimanere in scia nel quarto periodo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lions e Cmb Valbisenzio. Doppia battuta d’arresto Lions, quarta sconfitta. Ko anche per ValbisenzioWeekend amaro per le formazioni pratesi che partecipano al campionato di Divisione Regionale 1. Il Cmb sorride: battuta la Cerretese. Brutto ko invece per MontemurloTurno di campionato, quello nel girone B di Divisione Regionale 1, dal sapore decisamente diverso per le due pratesi. Contenuti utili per approfondire Cmb Valbisenzio. Discussioni sull' argomento Lions e Cmb Valbisenzio. Doppia battuta d’arresto; Il Cmb sorride: battuta la Cerretese. Brutto ko invece per Montemurlo. Lions e Cmb Valbisenzio. Doppia battuta d’arrestoFine settimana amaro, quello scorso, per le pratesi impegnate nel girone B di Divisione Regionale 1. Sia Montemurlo che il Centro Minibasket Valbisenzio finiscono al tappeto. Partiamo dai Lions, sconf ... lanazione.it Montemurlo benone. Valbisenzio in testaWeekend da incorniciare per le nostre squadre impegnate in Divisione Regionale 1. Rimane in testa alla classifica del girone B il Cmb Valbisenzio Vaiano, che si impone in casa del Basket Sestese per ... lanazione.it