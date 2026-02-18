Lions quarta sconfitta Ko anche per Valbisenzio

Il Valbisenzio perde ancora, questa volta contro la squadra avversaria che ha approfittato di alcune disattenzioni difensive. La partita si è giocata domenica pomeriggio, davanti a un pubblico di tifosi locali che ha assistito a un match combattuto fino all’ultimo quarto. La sconfitta segna il quarto ko consecutivo per il team pratese, che fatica a trovare continuità in questa fase della stagione.

Weekend amaro per le formazioni pratesi che partecipano al campionato di Divisione Regionale 1. In occasione della 20° giornata del girone B, sia Montemurlo che il Centro Minibasket Valbisenzio vanno al tappeto. Per i Lions si tratta del quarto ko consecutivo. Stavolta i biancorossi si arrendono per 62-40 sul campo di Valdelsa, che indirizza in proprio favore il match già nel primo tempo. E in particolare nel secondo quarto, dove si registra un parziale di 14-1. La compagine allenata da Matteo Piperno torna quindi negli spogliatoi con la miseria di 13 punti siglati in 20 minuti. Non basta successivamente la reazione nella terza frazione, perché i locali chiudono i conti senza grossi problemi nell'ultimo quarto.