Sabato 7 marzo alle 19, al Teatro del Lido di Ostia, si terrà lo spettacolo Clitoridere, uno show di stand up comedy interpretato da Daniele Fabbri. L’artista porta in scena un monologo che affronta temi legati ai tabù, con un linguaggio diretto e senza fronzoli. Lo spettacolo si propone di mettere in discussione alcune convenzioni sociali attraverso l’umorismo.

Arriva a Roma Gobee.bike, il nuovo servizio di bike sharing a flusso libero La comicità, nelle sue forme più autentiche e taglienti, ha sempre avuto il compito di sollevare il velo su ciò che la società preferisce nascondere sotto il tappeto. Sabato 7 marzo, il Teatro del Lido di Ostia si trasforma in un laboratorio di satira sociale e consapevolezza con Clitoridere, il nuovo monologo di Daniele Fabbri. Pioniere della stand up comedy italiana, autore e podcaster, Fabbri sceglie di affrontare un tema tanto universale quanto storicamente censurato: il sesso. Lontano dal linguaggio macchiettistico che spesso caratterizza le rappresentazioni della sessualità nel nostro Paese, lo spettacolo punta dritto al cuore delle nostre insicurezze. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Clitoridere: Daniele Fabbri porta i tabù sul palco a Ostia

Leggi anche: Daniele Fabbri - Clitoridere - stand up comedy show alle Officine Cantelmo

Applausi a scena aperta, voci e blues: Pino Daniele rivive sul palco del De GasperiUn auditorium gremito e partecipe ha celebrato Pino Daniele nell’undicesimo anniversario della sua scomparsa, tributando lunghi e sentiti applausi ai...

Contenuti e approfondimenti su Daniele Fabbri

Al Teatro Nuovo di Napoli Daniele Fabbri in 'Verità comode'Grande abilità mimica e umorismo sospeso tra black humor, comicità pop e satira demenziale. Questo è il biglietto da visita di Daniele Fabbri che, dopo un tour in diverse città, arriva al Teatro Nuovo ... ansa.it

Tintoria #64 LIVE Daniele Fabbri (con Stefano Rapone)Tintoria è il podcast di Daniele Tinti, co-condotto da Stefano Rapone. L'ospite di questa puntata è Daniele Fabbri. Abbiamo parlato di Punto truccate, di forum e chat, di Whatsapp che ruba i dati, di ... deejay.it