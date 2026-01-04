Il 30 gennaio 2026 alle Officine Cantelmo di Lecce, Daniele Fabbri presenta

Stand Up Comedy Lecce presenta
Daniele Fabbri in
"Clitoridere"
Stand up comedy show

QUANDO?
Venerdì 30 gennaio 2026
Ingresso ore 21:00

PRESSO
Officine Cantelmo, Viale M. De Pietro, 8a, Lecce

IL LINK ALLA BIGLIETTERIA: https:link.dice.fmj0710d18b6df

CLITORIDERE
di e con

© Lecceprima.it - Daniele Fabbri - Clitoridere - stand up comedy show alle Officine Cantelmo

