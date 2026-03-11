Clementina a 100 anni | lucida attiva e simbolo di un secolo

Castel San Pietro Terme ha celebrato il centenario di Clementina Passini, nata nel 1926 e residente nel comune dal 1968. La cerimonia si è svolta con la partecipazione della comunità locale, che ha rivolto gli auguri alla donna in occasione del suo 100° compleanno. Clementina si è mostrata lucida e attiva durante l’evento, che ha coinvolto amici e familiari.

Castel San Pietro Terme ha festeggiato con tutta la comunità il centenario di Clementina Passini, nata nel 1926 e residente nel comune dal 1968. La sindaca Francesca Marchetti ha reso omaggio alla centenaria consegnandole una pergamena in occasione della Giornata internazionale della donna. Clementina rappresenta un ponte vivente tra le generazioni, avendo attraversato la seconda guerra mondiale, la ricostruzione e decenni di lavoro agricolo. Nonostante i cento anni, mantiene lucidità mentale, leggendo quotidianamente e dedicandosi alle parole crociate per tenere attiva la mente. Un secolo di vita: dalla guerra al campo. La storia personale di questa donna inizia a Castel d’Aiano, dove è venuta al mondo esattamente cent’anni fa, nel 1926. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Clementina a 100 anni: lucida, attiva e simbolo di un secolo Articoli correlati Pomezia, Filomena Marri compie 100 anni: un secolo di vita, un simbolo per la cittàPomezia, 13 febbraio 2026 – Pomezia festeggia un traguardo speciale: Filomena Marri ha compiuto 100 anni. Leggi anche: Un secolo di vita e memoria: nonna Rosa festeggia i 100 anni Approfondimenti e contenuti su Clementina a 100 anni lucida attiva e... Discussioni sull' argomento Castel San Pietro Terme festeggia i 100 anni di Clementina Passini; Grande festa per i 100 anni di Clementina; Leone XIV incontra cappellani e officiali dell’Ordinariato Militare per l’Italia in occasione dei 100 anni di Fondazione; Bologna, stalking all’ex fidanzata: scatta il divieto di avvicinamento. Grande festa per i 100 anni di ClementinaClementina Passini ha raggiunto il traguardo dei 100 anni l’8 marzo, e l’intera comunità di Castel San Pietro Terme si è unita alla sua famiglia per celebrare questo traguardo straordinario fatto di ... msn.com La LARDINI FILOTTRANO vince "il derby" contro la CLEMENTINA 2020 per 3 a 2 (25/23 20/25 25/22 26/28 15/12) valido per la 18°giornata di campionato sabato 7 marzo. Un derby che ha mantenuto ogni premessa, un pubblico delle grandi occasioni con pre facebook Presso la Sala Clementina del #Vaticano, il saluto del Santo Padre Leone XIV a una rappresentanza di #Carabinieri che hanno contribuito a garantire la sicurezza e l’ordine pubblico in occasione del #Giubileo x.com