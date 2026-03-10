Gratteri cade su Sal Da Vinci dopo Falcone ha detto che voterà No al Referendum | ma la citazione è falsa

Nicola Gratteri ha accusato Sal Da Vinci di aver dichiarato che voterà no al referendum, ma si è rivelato un errore. La frase attribuita al cantante è falsa e non corrisponde a quanto realmente affermato. La notizia si è diffusa rapidamente, creando confusione tra i lettori. Nessuna dichiarazione ufficiale di Sal Da Vinci conferma questa affermazione.

Nicola Gratteri, procuratore di Napoli, si è reso protagonista di una piccola gaffe relativa al referendum sulla giustizia. Ingannato da una fake news su Sal Da Vinci che circola sul web, il magistrato ha citato una frase che, in realtà, il cantante vincitore di Sanremo 2026 non ha mai detto. In merito alla canzone "Per Sempre Sì", Nicola Gratteri ha risposto: "Però lui ha detto che voterà No", citando quella che si è poi rivelata una notizia falsa. Ad ingannare Nicola Gratteri, procuratore di Napoli, è stata la pagina Instagram Socialisti Gaudenti.