Il Ponte sullo Stretto e gli aspetti militari | botta e risposta alla Camera

Recentemente, alla Camera si è riacceso il dibattito sul Ponte sullo Stretto, con particolare attenzione agli aspetti militari. In questo contesto, è emerso come il Ministero dei Trasporti abbia inserito tra i motivi di priorità dell’opera anche la sua valenza strategica militare. La questione solleva interrogativi sulla reale finalità del progetto e sulle implicazioni di carattere geopolitico e sicurezza nazionale.

«Nello stesso Governo, c’è un ministro, quello dei Trasporti, che inserisce tra i “motivi Iropi” la strategicità del Ponte sullo Stretto come opera militare. E c’è un ministro, quello della Difesa, che lo smentisce, affermando che, in caso di conflitto, il Ponte sarebbe il primo bersaglio sensibile. Ministro Salvini, alla luce delle dichiarazioni del suo collega Crosetto, intende chiarire questo aspetto? ». È la deputata del M5S Ilaria Fontana a interpellare il vicepremier, nel corso del question time svoltosi ieri a Montecitorio. «Il Ponte sullo Stretto di Messina rappresenta, dal 1971, e io all’epoca non ero neanche nato, per decisione del Parlamento, un’opera strategica, d’interesse nazionale. 🔗 Leggi su Feedpress.me

