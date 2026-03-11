Civetta bloccata | vigili liberano il rapace a Castelfidardo

Una civetta rimasta intrappolata nella canna fumaria di un'abitazione in via Gobetti a Castelfidardo ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco. La squadra di Osimo è intervenuta questa mattina, il 10 marzo 2026, per liberare il rapace notturno e coordinarsi con il Centro Recupero Animali Selvatici di Ancona. L'operazione si svolge sotto un cielo sereno, con temperature miti di 16 gradi e venti leggeri da sud-est, condizioni ideali per la vita selvatica ma pericolose non riesce a uscire da spazi ristretti. L'incidente si è verificato nel cuore del territorio marchigiano, dove la presenza di animali selvatici negli insediamenti umani è una costante della convivenza tra natura e abitato.