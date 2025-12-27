Smottamento blocca un’abitazione | i Vigili del fuoco liberano una famiglia
I Vigili del Fuoco di Rocca San Casciano, supportata dal nucleo Gruppo Operativo Speciale della sede centrale di Forlì sono intervenuti a Montepaolo, nel comune di Dovadola, a causa di uno smottamento. La frana aveva completamente ostruito l'accesso a un'abitazione, lasciando un nucleo familiare. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Leggi anche: Frana invade una strada e blocca una famiglia: interviene il Gruppo operativo speciale dei Vigili del Fuoco
Leggi anche: Un piccolo tsunami di terra e detriti investe una strada e blocca una famiglia: i Vigili del fuoco aprono un varco
La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.
ATTENZIONE!!!! SE VI ARRIVA QUESTO SMS E' UNA TRUFFA! NON CHIAMATE, BLOCCATE E SEGNALATE COME SPAM IL NUMERO DI PROVENIENZA! - facebook.com facebook
Una frana ha danneggiato la strada che conduce al Santuario di Montevergine, a Mercogliano, in provincia di Avellino. Il collegamento stradale è stato chiuso per questioni di sicurezza. Lo smottamento si è staccato durante un'ondata di maltempo che ha inve x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.