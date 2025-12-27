Smottamento blocca un’abitazione | i Vigili del fuoco liberano una famiglia

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I Vigili del Fuoco di Rocca San Casciano, supportata dal nucleo Gruppo Operativo Speciale della sede centrale di Forlì sono intervenuti a Montepaolo, nel comune di Dovadola, a causa di uno smottamento. La frana aveva completamente ostruito l'accesso a un'abitazione, lasciando un nucleo familiare. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

smottamento blocca un8217abitazione i vigili del fuoco liberano una famiglia

© Forlitoday.it - Smottamento blocca un’abitazione: i Vigili del fuoco liberano una famiglia

Leggi anche: Frana invade una strada e blocca una famiglia: interviene il Gruppo operativo speciale dei Vigili del Fuoco

Leggi anche: Un piccolo tsunami di terra e detriti investe una strada e blocca una famiglia: i Vigili del fuoco aprono un varco

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.