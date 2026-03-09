Superstrada bloccata | spazzatrice ribaltata vigili

Una spazzatrice si è ribaltata sulla superstrada Firenze-Siena nel comune di Barberino Val d'Elsa. L'incidente, avvenuto lunedì 9 marzo 2026 alle 16:25, ha richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco per estrarre il conducente rimasto intrappolato. La corsia di sorpasso è stata chiusa temporaneamente, creando un impatto immediato sul flusso veicolare in direzione Siena. Intervento tecnico e logistica dell'emergenza. I Vigili del fuoco del comando di Firenze, provenienti dal distaccamento di San Casciano in Val di Pesa, hanno raggiunto la scena del sinistro in tempi rapidi. Sul posto è stata inviata una squadra completa, supportata da un'autogru proveniente dal distaccamento di Firenze-ovest.