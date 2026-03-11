Cittaducale | furto mirato alla tomba della madre di Tiberti

Un furto si è verificato nel cimitero di Cittaducale, in provincia di Rieti, con ladri che hanno preso di mira la tomba della madre di Marco Tiberti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi e le indagini. La scena si presenta con danni alla sepoltura, mentre le autorità stanno esaminando le tracce lasciate dai malviventi.

Un furto selettivo ha colpito il cimitero di Cittaducale, nella provincia di Rieti, prendendo di mira specificamente la tomba della madre di Marco Tiberti. L'episodio, avvenuto nelle ultime ore del 11 marzo 2026, non assomiglia a una semplice rapina per il valore del metallo prezioso. I ladri hanno rimosso con precisione chirurgica solo il contenitore interno in rame dal vaso di porcellana della defunta, lasciando intatto l'elemento identico presente sulla tomba del marito adiacente. Questa scelta mirata ha trasformato un atto di sciacallaggio in un messaggio simbolico che ferisce profondamente i legami familiari del presidente di European Consumers APS.