Angelina Jolie ha pubblicato una foto scioccante di una bambina sulla tomba della madre, uccisa dal regime iraniano. L’attrice denuncia le violenze dell’Iran contro chi lotta per la libertà, sottolineando come il regime continui a uccidere chi si oppone. La scena fa riflettere sulla brutalità in atto nel Paese e sulla lotta ancora aperta per i diritti umani.

In Iran si continua a morire per la libertà. Gli ayatollah e i pasdaran continuano a uccidere chi la chiede. La repressione delle proteste non si è mai fermata. E tra le voci di condanna si leva anche quella di Angelina Jolie. Che grida il suo dolore con un'immagine choc: quella di una bambina di 7 anni accasciata sulla tomba della madre. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Angelina Jolie (@angelinajolie) La madre si chiamava Parisa Lashkari, aveva 30 anni ed è stata uccisa il 10 gennaio a Noorabad, nella provincia iraniana di Fars. Era una delle tante persone scese in piazza per chiedere diritti, libertà, dignità. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Angelina Jolie denuncia l'Iran: la foto choc della bambina sulla tomba della madre uccisa dal regime

Approfondimenti su Angelina Jolie Iran

Angelina Jolie condivide pubblicamente le sue cicatrici dopo aver subito una mastectomia preventiva nel 2013, un gesto che ha attirato l'attenzione sul tema della prevenzione del cancro al seno.

Angelina Jolie condivide per la prima volta le cicatrici della mastectomia, un gesto di coraggio e autenticità.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Angelina Jolie Iran

Argomenti discussi: Angelina Jolie è sospettata di aver fatto causa all'FBI per favoritismo nel suo conflitto con Brad Pitt; Angelina Jolie si prepara a lasciare gli Stati Uniti per l'Europa e ne spiega i motivi.; Non solo Beckham: da Madonna a Heather Parisi, Brangelina e i De Andrè, quando i figli si ribellano ai genitori vip; Brad Pitt accusato di aver saccheggiato e sfruttato i beni di una proprietà francese acquistata con Angelina Jolie.

Angelina Jolie denuncia l'Iran: la foto choc della bambina sulla tomba della madre uccisa dal regimeL’attrice pubblica su Instagram un'immagine simbolo della repressione degli ayatollah: Nessun bambino dovrebbe portare un dolore simile ... ilgiornale.it

Angelina Jolie ha mostrato per la prima volta i segni della mastectomia Ha trasformato le cicatrici in un simbolo di speranza - facebook.com facebook

Angelina Jolie al valico di Rafah: visita a sorpresa in sostegno ai palestinesi x.com