San Marino furto audace in banca | caveau violato quindici casse scassate e indagini in corso per un colpo mirato

Nella notte tra il 13 e il 14 febbraio 2026, alcuni ladri hanno preso di mira la Banca di San Marino, rompendo il caveau e scassinando quindici casseforti. L’obiettivo dei malviventi sembra essere stato ben studiato, con strumenti di precisione e tempi perfetti. La polizia sta analizzando le telecamere di sorveglianza e raccogliendo prove sul luogo del furto. I clienti e il personale sono rimasti all’oscuro di tutto fino alla scoperta dell’effrazione. Le autorità ora cercano di capire come i ladri siano riusciti a penetrare nel caveau senza essere visti.

Notte di Terrore a San Marino: Ladri nel Caveau, Quindici Casse Scassate, un Contesto di Tensioni. Faetano, San Marino – Un colpo audace e meticoloso ha scosso la Banca di San Marino nella notte tra il 13 e il 14 febbraio 2026. I ladri, riusciti a farsi rinchiudere all'interno del caveau, hanno scassinato quindici cassette di sicurezza, concentrandosi esclusivamente sui beni privati e ignorando il contante presente. L'azione, avvenuta in un momento delicato per il Titano, tra una recente scalata ostile e l'approvazione di un accordo storico con l'Unione Europea, solleva interrogativi sulla sicurezza dell'istituto e sulle possibili vulnerabilità interne.