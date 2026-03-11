Città metropolitana valorizzare i lavoratori

Un rappresentante della città metropolitana ha annunciato che verranno effettuati interventi di manutenzione e miglioramento della macchina amministrativa, garantendo che i lavoratori non resteranno scoperti. La comunicazione è stata fatta senza specificare tempi o dettagli tecnici, ma si è sottolineato l’impegno a mantenere operativa l’intera struttura. Nessuna altra informazione riguardante eventuali piani futuri o cambiamenti è stata fornita.

"Non rimarremo scoperti, ma anzi, faremo un lavoro di manutenzione e miglioramento della macchina amministrativa". Parola del capo di Gabinetto della Città metropolitana Stefano Mazzetti. Le stesse richieste, però, arrivavano da lavoratori e lavoratrici dell’ente, attraverso la Rsu, già a maggio dello scorso anno. Oltre 9 mesi fa, quando si parlava di "una riorganizzazione dell’Ufficio unico della mobilità sostenibile ". Tanto da richiedere incontri, confronti e tavoli all’amministrazione. Una domanda soddisfatta, in parte, a giugno del 2025. Ma poi finita "nel nulla". Ecco allora a dicembre l’ulteriore sollecitazione. Niente. Fino al 18 febbraio, durante l’ennesimo incontro in cui la Rsu chiede anche informazioni alla Città metropolitana sulle sostituzioni di due dirigenti apicali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Città metropolitana, valorizzare i lavoratori" Articoli correlati Città metropolitana, undici lavoratori Asu idonei per la stabilizzazioneAlla Città metropolitana approvati gli elenchi dei candidati Asu dichiarati idonei per la stabilizzazione. Dieci ex lavoratori Asu diventati dipendenti stabili, altri 26 assunti entro fine anno nella Città MetropolitanaDieci ex dipendenti dell’Azienda Sanitaria Unica (Asu) di Messina hanno ottenuto stabilità lavorativa con contratti a tempo indeterminato, firmati... Tutti gli aggiornamenti su Città metropolitana Temi più discussi: Città metropolitana, valorizzare i lavoratori; Capoterra: mezzo milione di euro dalla Città metropolitana per lo smart food; Portale - Bologna Estate 2026: è online l'Avviso pubblico di Città metropolitana; Patto per i beni comuni: accordo tra Città Metropolitana di Roma Capitale e Retake. Patto per i beni comuni: accordo tra Città Metropolitana di Roma Capitale e RetakeL’intesa punta a valorizzare il volontariato civico e a rafforzare la collaborazione tra enti pubblici, imprese e società civile ... rainews.it Meana di Susa: restyling della Strada Provinciale 172 con i fondi metropolitaniMEANA – Il Comune di Meana di Susa compie un passo decisivo verso la modernizzazione delle proprie infrastrutture grazie al bando di sussidiarietà verticale promosso dalla Città Metropolitana di Torin ... lagendanews.com 2 posti di coordinatori tecnici presso la Città Metropolitana di Venezia - facebook.com facebook Al via la forestazione urbana della Città metropolitana di Milano! Partono i lavori dei due progetti finanziati dal PNRR per portare nuovo verde nei Comuni. Le prime piantumazioni sono iniziate: nei prossimi 5 anni cura e manutenzione del nuovo verde. #fore x.com