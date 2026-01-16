Città metropolitana undici lavoratori Asu idonei per la stabilizzazione

La Città metropolitana ha approvato gli elenchi degli undici lavoratori Asu ritenuti idonei per la stabilizzazione. Questa decisione rappresenta un passo importante per il rafforzamento del personale e la valorizzazione delle risorse umane coinvolte. La stabilizzazione degli aspira è un'opportunità per garantire continuità e qualità nei servizi offerti sul territorio.

