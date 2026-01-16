Città metropolitana undici lavoratori Asu idonei per la stabilizzazione
La Città metropolitana ha approvato gli elenchi degli undici lavoratori Asu ritenuti idonei per la stabilizzazione. Questa decisione rappresenta un passo importante per il rafforzamento del personale e la valorizzazione delle risorse umane coinvolte. La stabilizzazione degli aspira è un'opportunità per garantire continuità e qualità nei servizi offerti sul territorio.
Alla Città metropolitana approvati gli elenchi dei candidati Asu dichiarati idonei per la stabilizzazione. La selezione era riservata esclusivamente ai lavoratori delle attività socialmente utili dell'ex Provincia. Ad agosto scorso l'ente aveva previsto di assegnare undici posti al personale Asu. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
