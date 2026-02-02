Dieci ex lavoratori Asu diventati dipendenti stabili altri 26 assunti entro fine anno nella Città Metropolitana

Questa mattina a Palazzo dei Leoni, sede della Città Metropolitana, dieci ex lavoratori dell’Azienda Sanitaria Unica di Messina hanno firmato il contratto a tempo indeterminato, diventando dipendenti stabili. Nei prossimi mesi, altri 26 assunti entreranno in servizio entro la fine dell’anno. La notizia arriva in un momento di attese e speranze per chi ha lavorato per anni in condizioni precarie.

Dieci ex dipendenti dell’Azienda Sanitaria Unica (Asu) di Messina hanno ottenuto stabilità lavorativa con contratti a tempo indeterminato, firmati questa mattina a Palazzo dei Leoni, sede della Città Metropolitana. L’evento, celebrato dal sindaco Federico Basile e dal direttore generale Giuseppe Campagna, segna un passo concreto nel percorso di riduzione del precariato all’interno dell’ente. I nuovi assunti, che avranno un orario parziale di 24 ore settimanali, erano già impiegati in attività operative ma senza tutela contrattuale stabile. La stabilizzazione è il risultato di un iter amministrativo concluso grazie a una serie di interventi normativi e organizzativi che hanno permesso l’approvazione delle assunzioni in tempi ridotti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

La Città Metropolitana di Messina ha stabilizzato dieci ex Asu e sta per assumere 26 nuove persone.

La Città metropolitana ha approvato gli elenchi degli undici lavoratori Asu ritenuti idonei per la stabilizzazione.

