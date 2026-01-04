Terra Santa il pellegrinaggio | Aiuti e anche parmigiano

Iniziare l’anno con un pellegrinaggio in Terra Santa rappresenta un gesto di comunione e pace promosso dalle diocesi di Bologna e Forlì-Bertinoro. Guidato da monsignor Stefano Ottani, questo viaggio invita i partecipanti a riflettere sulla spiritualità e sulla storia di quei luoghi, rafforzando il senso di comunità e di fede. Un’opportunità per condividere esperienze e valori fondamentali, anche grazie a piccoli aiuti e donazioni, come il parmigiano.

Iniziare l'anno con un pellegrinaggio di comunione e pace in Terra Santa. Un gesto corale del popolo di Dio, attraverso questo viaggio promosso dalle Diocesi di Bologna e Forlì-Bertinoro, guidato da monsignor Stefano Ottani. La settimana è appena partita, fino al 7 gennaio saranno toccate Gerusalemme, Tel Aviv e Betlemme. Le visite al monte Sion e degli Ulivi, la preghiera al Muro del Pianto, la messa al Santo Sepolcro e alla basilica della Natività e la grotta del latte. Un'esperienza nata dalla "necessità" espressa dal cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca Latino di Gerusalemme, "di ricostruire la fiducia con dei gesti" in una destinazione in stato di guerra.

