Natale in Israele | 40 mila pellegrini cristiani nei Luoghi Santi

Il Ministero del Turismo di Israele stima di accogliere un importante afflusso di visitatori pe questo mese di dicembre. Sono oltre 130.000 i turisti attesi (la maggior parte già arrivati), di cui circa 40.000 pellegrini cristiani in arrivo in Israele per celebrare il Natale nei Luoghi Santi della cristianità. In vista delle festività natalizie, il Ministero del Turismo ha avviato un articolato piano di accoglienza dedicato sia ai pellegrini internazionali sia ai visitatori locali. Particolare attenzione è stata riservata a Nazareth, cuore simbolico delle celebrazioni cristiane, dove sono stati investiti oltre 600. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

Natale a Betlemme: con l’ingresso del Custode Ielpo si apre l’Avvento, “non è attesa passiva”. Israele concede ai cristiani 12 mila permessi - Sabato 29 novembre, come tradizione, il Custode di Terra Santa, padre Francesco Ielpo ha fatto il suo ingresso solenne a Betlemme per l’inizio dell’Avvento, accolto, al suo arrivo, dai frati della ... agensir.it

A tutti i nostri amici di fede cristiana lo staff di Noi che amiamo Israele vuole augurare buone feste. Che le luci dell'albero di natale illuminino di gioia, serenita' e pace tutte le vostre case . Grazie per il vostro sostegno a Israele, e per essere dei veri amici dello S - facebook.com facebook

#Israele impedisce al vicepresidente #Palestina di partecipare alla Messa di Natale a #Betlemme x.com