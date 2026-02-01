L’Agesci si allarga | Ho aperto in parrocchia un nuovo gruppo scout

Questa mattina, l’Agesci ha annunciato l’apertura di un nuovo gruppo scout a Budrio di Longiano. Si chiama ‘Rubicone’ ed è nato nella parrocchia di Santa Maria Cleofa. Il nuovo gruppo coinvolge ormai tre Comuni: Longiano, Gambettola e Cesena. La scelta di aprire questa sezione riguarda soprattutto le famiglie della zona che cercavano un punto di riferimento per i giovani interessati al mondo scout. Ora i ragazzi avranno un nuovo spazio dove incontrarsi, crescere e vivere le attività tipiche dell’associazione.

È nato un nuovo gruppo in casa Agesci, la più nota associazione di scout cattolici. È il ' Rubicone ', che ha sede nella parrocchia di Santa Maria Cleofa a Budrio di Longiano e il cui bacino abbraccia tre Comuni: Longiano, Gambettola e Cesena. L'Agesci è un'organizzazione educativa giovanile non-profit in Italia, ispirata allo scautismo. Conta oltre 180mila membri e promuove la formazione personale attraverso attività extra-scolastiche, basandosi su valori cattolici e metodi attivi, come la vita all'aria aperta e il servizio al prossimo. Da qui le tinte del fazzolettone, il foulard che si porta attorno al collo, elemento caratterizzante di ciascun gruppo: rosso, verde, bianco e nero, dai colori degli stemmi.

