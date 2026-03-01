Sanremo 2026 la conferenza stampa conclusiva in diretta

Si è conclusa la conferenza stampa finale di Sanremo 2026, dopo la conclusione del festival. Durante l’evento sono stati annunciati i vincitori, tra cui Sal Da Vinci con il brano Per Sempre sì. La manifestazione si è svolta in modo regolare e senza intoppi, con i principali protagonisti presenti e le interviste ai partecipanti. La cerimonia si è conclusa con la consegna dei premi e i ringraziamenti ufficiali.

