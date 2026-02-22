Milano Cortina 2026 | il programma del 22 febbraio tra finali e cerimonia conclusiva

Il 22 febbraio 2026, le gare di Milano-Cortina si concludono con le finali e la cerimonia di chiusura. La giornata segna la fine di due settimane di competizioni intense, con atleti provenienti da tutto il mondo. La manifestazione ha coinvolto diverse località, portando migliaia di spettatori sugli spalti. Le ultime prove di sci e snowboard dominano il programma, mentre i team si preparano per gli ultimi momenti di gara.

Ultimo giorno di gare a Milano-Cortina. Si chiude oggi, 22 febbraio 2026, l'intensa avventura dei Giochi di Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Prima della cerimonia di chiusura, prevista alle 20.30 all'Arena di Verona, saranno assegnati cinque titoli olimpici, gli ultimi di questa edizione. Per la spedizione azzurra si tratta di un'edizione storica: 30 medaglie conquistate, il bottino più ricco di sempre per l'Italia ai Giochi Invernali. Le gare in programma oggi. Ecco nel dettaglio gli appuntamenti che assegneranno le ultime medaglie: Bob a 4 maschile. Ore 10.