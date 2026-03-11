Cina in volo e Germania flop i due volti opposti delle superpotenze dell’export

La Cina sta superando la Germania come principale potenza commerciale, consolidando un trend di crescita nel settore industriale. I dati recenti mostrano un calo delle performance tedesche, mentre le esportazioni cinesi continuano a espandersi. La differenza tra i due paesi si fa sempre più evidente, con la Cina che si conferma come leader mondiale nell’export.

I dati contingenti consolidano un trend strutturale: la Cina sta staccando la Germania come grande potenza commerciale e come regina globale dell’export, soprattutto industriale. Sono scale temporali leggermente diverse, chiaramente, ma ieri c’è stata una singolare coincidenza tra pubblicazioni statistiche che mostrano percorsi divergenti. Cina in volo, Germania giù: i dati sull’export. Pechino registra un nuovo boom nelle esportazioni nei primi due mesi del 2026: +21,8% rispetto allo stesso periodo del 2025, surplus di 213,6 miliardi di dollari in crescita del 25,3% e strada tracciata per infrangere, in temi record, i dati impressionanti dell’anno passato, quando la bilancia commerciale della Cina era in verde di circa 1. 🔗 Leggi su It.insideover.com

