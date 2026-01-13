Cina-Ue accordo sull’export delle auto elettriche | ecco quali sono i rischi per Europa e Italia

L’accordo tra Cina e UE sull’export di auto elettriche rappresenta un passo importante nel settore, dopo periodi di tensioni e contrasti commerciali. Questo sviluppo può influenzare il mercato europeo e italiano, sollevando questioni di competitività e regolamentazione. È importante analizzare attentamente i rischi e le opportunità che derivano da questa intesa per comprendere le implicazioni a lungo termine per l’economia e l’industria automobilistica europea.

Dopo mesi di tensioni commerciali e accuse di concorrenza sleale, tra Unione europea e Cina sembra aprirsi uno spiraglio di dialogo sul dossier delle auto elettriche. Bruxelles aveva imposto dazi tra il 7,8% e il 35,3% sulle vetture elettriche cinesi, ritenute sovvenzionate in modo illecito da Pechino. Ora però la Commissione europea ha messo sul tavolo una possibile alternativa: un sistema di prezzi minimi all’importazione che consentirebbe ai produttori cinesi di evitare i dazi, a patto di rispettare determinate condizioni. Si tratta di un meccanismo complesso che tiene conto non solo del prezzo, ma anche dei canali di vendita, delle compensazioni e degli investimenti futuri nell’Unione europea. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Cina-Ue, accordo sull’export delle auto elettriche: ecco quali sono i rischi per Europa e Italia Leggi anche: Cina e Ue hanno trovato un accordo sulle auto elettriche Leggi anche: Batterie auto elettriche: quali sono le fabbriche in Europa Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Accordo UE-Cina sui prezzi auto elettriche: come stanno le cose? - Cina sui dazi delle auto elettriche, dato quasi per fatto, in realtà è ancora incerto. sicurauto.it

Cina: accordo con Ue su export auto elettriche - Lo ha annunciato una nota del ministero del Commercio, pubblicando poi anche le linee guida europee sui prezzi minimi per gli es ... rainews.it

Dazi auto elettriche, prove di disgelo Ue-Cina - La Commissione europea pubblica alcune linee guida rivolte ai produttori asiatici per stipulare accordi di vendita a un prezzo minimo stabilito. qualenergia.it

