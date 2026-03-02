Alfonso Signorini si congeda da Chi | una nuova era in vista
Alfonso Signorini ha annunciato il suo addio a Chi, concluso il suo incarico come conduttore e direttore del magazine. La decisione segna la fine di un'epoca per il programma, che ha visto la presenza di Signorini per diversi anni. La trasmissione continuerà senza la sua conduzione, mentre il suo ruolo di direttore sarà affidato a qualcun altro.
Alfonso Signorini lascia la direzione di "Chi": "È il momento di farlo, inizio una nuova vita. Corona? Lo squallore si commenta da solo"L'addio del conduttore e giornalista allo storico settimanale in un editoriale che sarà pubblicato sul numero in uscita il 4 marzo
