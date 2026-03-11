Cielo chiuso | Ue blocca 11 spazi aerei voli verso Medio

L’Unione Europea ha deciso di bloccare 11 spazi aerei fino al 18 marzo, causando la cancellazione di numerosi voli verso il Medio Oriente. Questa misura riguarda tutte le compagnie che operano in quei cieli e si applica a tutti i voli diretti nella regione. Le restrizioni sono state comunicate alle compagnie aeree interessate e sono in vigore fino alla data stabilita.

Il blocco dei cieli mediorientali si estende fino al 18 marzo, costringendo le compagnie a cancellare i collegamenti verso la regione. Undici spazi aerei sono stati interdetti dall’Unione Europea in seguito all’escalation del conflitto in Iran. Questa decisione ha già bloccato numerosi decolli e lasciato a terra velivoli di diverse marche, tra cui Qatar Airways parcheggiati presso lo scalo di Roma Fiumicino. Le maggiori compagnie europee come Lufthansa e KLM hanno dovuto annullare le partenze previste per il Medio Oriente. L’impatto immediato sugli scali italiani. A Roma Fiumicino si assiste a uno spettacolo di immobile caos: gli aeromobili della compagnia qatariota restano fermi nelle piazzole di sosta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

