Migliaia di voli cancellati spazi aerei chiusi | cosa succede nei cieli del Medio Oriente

Migliaia di voli sono stati cancellati e gli spazi aerei sono stati chiusi nel Medio Oriente. Gli Stati Uniti e Israele hanno condotto attacchi contro l’Iran, che ha risposto, provocando una paralisi senza precedenti nel traffico aereo mondiale. La situazione nei cieli della regione si è rapidamente deteriorata, creando un’ampia interruzione del trasporto aereo internazionale.

Il caos più totale: tra voli cancellati e spazi aerei chiusi, l’attacco di Stati Uniti e Israele all’Iran con la risposta di Teheran sta causando la paralisi più imponente del traffico mondiale che ha pochi precedenti, forse nessuno, nella storia. Un blocco imponente. Le ultime 24 ore sono state davvero ingestibili: nel complesso sono stati cancellati oltre 5mila voli aerei (compresa domenica 1° marzo) e la situazione è ben lungi dallo sbloccarsi. I raid missilistici impediscono, ovviamente, che i voli civili possano percorrere le classiche “autostrade del cielo” con l’imponente blocco non soltanto a terra con due snodi principali fermi come Dubai e Doha, ma anche nello spazio aereo soprastante che riguarda un’area talmente vasta che si tratta della più grande interruzione di tutto il traffico aereo del mondo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

