Israele e Usa attaccano l’Iran spazi aerei chiusi e cieli senza voli civili

Israele e gli Stati Uniti hanno condotto un attacco contro l’Iran, portando alla chiusura degli spazi aerei e al divieto di voli civili su Israele, Libano, Siria, Giordania, Iraq, Kuwait e Iran. Le rotte aeree sono rimaste vuote, come mostrato dal sito flightradar24, che ha registrato l’assenza di velivoli civili in queste zone.

Lo Stato ebraico ha comunicato la chiusura del proprio spazio aereo subito dopo l'inizio dei raid. In seguito Qatar Airways ha sospeso i voli da e per Doha e quelli diretti verso il Libano (così come Transavia e Pegasus) mentre la tedesca Lufthansa ha cancellato le tratte per Tel Aviv, Beirut, Amman, Erbil e Teheran fino al 7 marzo.

Israele e Usa attaccano l’IranIl ministro della Difesa Israel Katz ha comunicato che “Israele ha lanciato un attacco preventivo contro l’Iran per rimuovere le minacce allo Stato”.

