Colpito da infarto a Capri il giorno della Befana l'elisoccorso sfida il maltempo e lo salva

A Capri, il giorno della Befana, un uomo colpito da infarto è stato soccorso dall'elisoccorso del 118, che ha affrontato le difficili condizioni meteorologiche per garantire il trasporto d’urgenza. Nonostante le forti raffiche di vento, l’intervento è riuscito grazie alla professionalità del personale sanitario e alle capacità di navigazione dell’elicottero, consentendo di salvare una vita in una situazione critica.

Uomo colpito da infarto a Capri, l'elisoccorso del 118 lo salva sfidando le forti raffiche di vento legate al maltempo a Napoli.

