Monreale nasce Ciak si include! | il cinema diventa accessibile a tutti

Questa mattina a Monreale è partita la rassegna cinematografica “Ciak, si include!”. Si tratta di un’iniziativa Autism Friendly pensata per rendere il cinema accessibile a tutti, anche alle persone con autismo. L’iniziativa nasce da un accordo tra il Comune e la Comunità educativa di Baida, e si svolge in vari appuntamenti che vogliono abbattere le barriere e favorire l’inclusione.

Per garantire una fruizione serena, le proiezioni adotteranno accorgimenti specifici: luci soffuse e volume audio ridotto, assenza di trailer iniziali e libertà di movimento in sala.

