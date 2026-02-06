Dopo il parto, Francesca Chillemi torna sul set. L’attrice ha ripreso le riprese di “Viola come il mare” dopo aver dato alla luce la sua seconda figlia. La sua presenza sul set era attesa da tempo e ora ha finalmente ripreso le scene, sorridendo tra un ciak e l’altro.

Francesca Chillemi, dopo la nascita della sua secondogenita torna davanti alla telecamera per la riprese di “Viola come il mare”. Francesca Chillemi è tornata dove il colore non è solo una sfumatura, ma un modo di guardare il mondo. Sono ufficialmente iniziate le riprese della nuova stagione di “Viola come il mare”, e con loro riparte anche quel battito narrativo che mescola intuizione, emozione e mistero, cucito addosso alla sua protagonista come un abito su misura. Leggi anche Helena Prestes brilla ad alta quota: il successo corre verso nuovi orizzonti Chillemi rientra sul set con la naturalezza di chi non ha mai davvero lasciato il personaggio. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Nuovo ciak per Francesca Chillemi: il rientro sul set dopo il parto

Francesca Chillemi interviene per chiarire le recenti voci sul suo presunto parto, smentendo con fermezza le indiscrezioni circolate sui social e sui media.

Francesca Chillemi ha chiarito recentemente alcuni dubbi emersi dopo una foto e un'indiscrezione sul suo parto.

