Viareggio dopo 8 anni riapre la sinagoga La data dell’inaugurazione

Dopo otto anni di chiusura, la sinagoga di Viareggio riapre le sue porte, segnando un importante momento di rinnovamento e condivisione per la comunità. La riapertura, prevista per il 19 dicembre 2025, rappresenta un simbolo di rinascita e di continuità delle tradizioni ebraiche nel cuore della città, rafforzando i legami tra passato e presente. Un evento che celebra storia, identità e speranza per tutti i cittadini.

Viareggio, 19 dicembre 2025 – La comunità ebraica di Viareggio è in festa: torna ad aprire le porte alla città, dopo otto anni di chiusura, la sinagoga di vicolo Oleandri, nel quartiere Marco Polo, il luogo di culto che custodisce la memoria e la storia della comunità ebraica di Viareggio. La sinagoga viene restituita alla città e rappresenta un evento importante e significativo per la collettività. L’inaugurazione è in calendario per domenica alle 16 e vuole rappresentare una festa da vivere insieme alla città che, ha detto il delegato della comunità ebraica viareggina, Paolo Molco, “è chiamata a partecipare nello spirito di inclusione e nel valore della pacificazione tra i popoli”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Riapre la Sinagoga, ci sarà anche l’Arcivescovo - Dopo 8 anni e una ristrutturazione da 50mila euro, il luogo di culto ebraico torna di vicolo degli Oleandri torna ad aprire le porte ai fedeli e non solo. noitv.it