Ultimati i lavori alla mensa scolastica | fissata la data dell' inaugurazione

Sono terminati i lavori di ristrutturazione della sala mensa presso il plesso scolastico “Valletta”. La nuova area sarà ufficialmente inaugurata domenica 18 gennaio, offrendo un ambiente più funzionale e accogliente per gli studenti. Questo intervento mira a migliorare le condizioni di fruizione della mensa scolastica, garantendo maggiore comfort e sicurezza per i bambini e il personale.

