CHOC! CANZONISSIMA È L’ANTI AMICI | IL REGOLAMENTO DELLO SHOW DI RAI1

Canzonissima torna in tv dopo più di cinquant’anni, perché Rai1 ha deciso di riproporre il suo show il 21 marzo in prima serata. La decisione nasce dalla voglia di rivivere una tradizione amata dal pubblico e di coinvolgere nuovi artisti. La prima puntata promette di portare sul palco performance sorprendenti e una grande attenzione alle hit più recenti.

Canzonissima prenderà il via sabato 21 marzo in prima serata su Rai1, ad oltre cinquant'anni di distanza dall'ultima puntata. Sarà l'anti Amici nell'eterna sfida tra Milly Carlucci e Maria De Filippi. "L'anti Amici" come titola Affari Italiani che svela in anteprima il regolamento dello show diretto e condotto dalla Carlucci che vedrà al centro una sfida tra canzoni celeberrime e non una sfida tra cantanti. A vincere sarà infatti la canzone dopo una sfida che vedrà sul palco 12 o forse 13 cantanti, dipende dal budget, che "si esibiranno in altrettante canzoni che hanno fatto la storia della musica leggera".