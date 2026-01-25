Giovane dà in escandescenze e semina il panico il sindaco di Montano Antilia | Un ragazzo buono d' animo con qualche fragilità in più

Il sindaco di Montano Antilia, Luciano Trivelli, commenta l’episodio di ieri a Vallo della Lucania, in cui un giovane in stato di agitazione ha causato scompiglio. Trivelli sottolinea che si tratta di un ragazzo dal buon cuore, ma con alcune fragilità. La sua dichiarazione offre una prospettiva umana sulla vicenda, evidenziando l’importanza di comprendere le difficoltà personali dietro comportamenti impulsivi.

Si è pronunciato anche il sindaco di Montano Antilia, Luciano Trivelli, sul giovane in stato di agitazione che ieri ha seminato il panico a Vallo della Lucania. "Doverosa qualche riflessione in merito all'accaduto: si tratta di un ragazzo buono d'animo, volenteroso, ottimo lavoratore, cresciuto.🔗 Leggi su Salernotoday.it

"Il caffè alla Vigilia di Natale lo offre il sindaco": l'iniziativa del primo cittadino a Montano AntiliaIl sindaco di Montano Antilia invita alla convivialità natalizia offrendo un caffè gratuito il 24 dicembre.

Semina il panico in centro e nel Santuario con una pistola: bloccato un giovaneA Vallo della Lucania, un giovane di Abatemarco è stato fermato dopo aver seminato il panico nel centro e nel Santuario, armato di una pistola.

