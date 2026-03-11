Chiusura dell' A1 tra Caserta Sud e Napoli Nord | cambia la data

La chiusura del tratto dell’A1 tra Caserta Sud e Napoli Nord, verso Roma, è stata posticipata. La sospensione, che era prevista tra le 22 di giovedì 12 marzo e le 6 di venerdì 13 marzo, si svolgerà ora tra le 22 di giovedì 19 e le 6 di venerdì 20 marzo. La modifica riguarda i lavori di pavimentazione programmati sulla tratta.

