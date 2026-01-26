Caserta Nord | inseguimento sull’A1 arrestati due uomini per truffa e resistenza

Due uomini di Napoli sono stati arrestati sulla A1 da Polstrada di Caserta Nord e Cassino, dopo un inseguimento. Accusati di resistenza a pubblico ufficiale e truffa aggravata ai danni di un’anziana, i soggetti sono stati fermati nel corso di un episodio che ha coinvolto le forze dell’ordine. L’intervento si inserisce nelle attività di controllo e contrasto ai reati lungo l’arteria autostradale.

Polstrada di Caserta Nord e Cassino arresta due napoletani dopo inseguimento sull'A1: resistenza a Pubblico Ufficiale e truffa aggravata ai danni di un'anziana. Un normale controllo stradale si è trasformato in un inseguimento ad alta velocità sull'autostrada A1. Gli agenti della Polizia Stradale di Caserta Nord, insieme ai colleghi della Sottosezione di Cassino, hanno arrestato due cittadini di origine napoletana accusati di resistenza a pubblico ufficiale e truffa aggravata. A diffondere la notizia una comunicazione della Procura di Santa Maria Capua Vetere. Fuga rocambolesca e manovre pericolose.

Caserta Nord: arrestati due pregiudicati per truffa a GrossetoDue pregiudicati sono stati arrestati dalla Polizia Stradale di Caserta Nord, a seguito di un’indagine su una truffa ai danni di una coppia di anziani a Grosseto.

Truffa agli anziani, arrestati due pregiudicati sull’A1: recuperati oro e contanti per oltre 15mila euroDue pregiudicati sono stati arrestati sulla A1 dalla Polizia Stradale di Caserta Nord, in seguito al recupero di oltre 15.

