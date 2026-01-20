Frosinone Medico Asl effettuava visite specialistiche intramurarie percependo direttamente i compensi dai pazienti I Nas sequestrano circa 116mila di presunti incassi

A Frosinone, un medico dell’ASL è stato coinvolto in un’indagine sui compensi percepiti durante visite specialistiche intramurarie, effettuate direttamente dai pazienti. I Nas di Latina hanno sequestrato circa 116 mila euro ritenuti provento di attività illecita. L’operazione fa parte di un’indagine più ampia volta a verificare eventuali irregolarità nelle modalità di pagamento e di gestione delle prestazioni sanitarie.

Cronache Cittadine FROSINONE – I Carabinieri del Nas di Latina hanno dato esecuzione a un provvedimento di sequestro preventivo per equivalente emesso

