La biblioteca Bonincontro riprende le attività tra laboratori e incontri verso il Festival delle biblioteche sociali | il programma trimestrale
La biblioteca Bonincontro di Chieti Scalo riprende le attività con un programma trimestrale di laboratori e incontri, in vista del Festival delle biblioteche sociali. Con l’inizio del nuovo anno, la struttura, gestita da Chieti Solidale srl per conto del Comune, propone iniziative dedicate alla comunità, offrendo spazi di confronto e crescita culturale per i prossimi mesi.
Con l’inizio del nuovo anno, la biblioteca Marilia Bonincontro di Chieti Scalo, affidata dal Comune a Chieti Solidale srl, presenta il programma che accompagnerà la comunità nei prossimi mesi. Un programma che intreccia laboratori settimanali, servizi educativi e numerosi incontri culturali, in. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Leggi anche: Biblioteca "Alberto Sordi" ed ex cinema Concordia, al via nuove attività sociali per il quartiere
Leggi anche: Natale 2025 in biblioteca: letture, incontri, mostre e laboratori per bambini
Noi della Biblioteca "Marilia Bonincontro" siamo veramente orgogliosi di essere promotori insieme al Comune di Chieti, assessorato alle politiche sociali e a Chieti Solidale Srl, di un premio letterario dedicato alla poetessa Marilia Bonincontro. - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.